المركزية - استقبل البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي ظهر اليوم في الصرح البطريركي في بكركي وزير الخارجية والمغتربين يوسف رجي، حيث جرى خلال اللقاء بحث التطورات العامة والأوضاع الراهنة في لبنان، في ظل المخاوف من احتمال تصعيد قد تُقدم عليه إسرائيل.

كما تناول البحث موضوع اقتراع اللبنانيين المنتشرين في العالم، والتشديد على ضرورة إدراج مشروع القانون المعجّل الذي أرسلته وزارة الخارجية على جدول أعمال الجلسة المقبلة لمجلس الوزراء، تمهيداً لإحالته على مجلس النواب. ويهدف هذا المشروع إلى تمكين اللبنانيين المقيمين في الخارج من انتخاب النواب الـ128 وفق دوائر قيدهم، تماشياً مع رغبة الأغلبية منهم.

البطريرك الراعي استبقى الوزير رجي إلى مائدة الغداء.