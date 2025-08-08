المركزية - استقبل البطريرك الماروني الكردينال مار بشارة بطرس الراعي في المقر البطريركي في الديمان، الوزير السابق ابراهيم حنا الضاهر، وعرض معه الاوضاع العامة في البلاد، اضافة الى مشروع قانون الانتخاب.

كما استقبل شفيق رحمة ثم الياس لاوون .

واستقبل الراعي ظهرا، منسق تيار "المرده" في قضاء بشري المحامي ريمون الزاعوق يرافقه وفد من مسؤولي المناطق.

وأشار الزاعوق إلى أنه كان "عرض لمختلف المواضيع السياسية والحياتية لا سيما الوضع الامني في ضوء المستجدات الحاصلة".

وكان تشديد على "اهمية الوحدة الداخلية عموما والمسيحية خصوصا في هذه الاوقات الحرجة التي تمر بها البلاد والمنطقة بأكملها".

كما استقبل الراعي بطريرك الكلدان في العراق والعالم لويس ساكو، وعرض معه شؤونا كنسية عامة.