المركزية - بدعوة من ممثل كنيسة أنطاكية وسائر المشرق لدى كنيسة موسكو وكل الروسيا المتروبوليت نيفن صيقلي، زار البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي، يرافقه المطران بولس صياح، كنيسة سيدة الفرح الأرثوذكسية في زحلة حيث جال فيها وفي متحفها.

كما حضر كل من رئيس الجمهورية السابق ميشال سليمان، السيدة منى الياس الهراوي، نائب رئيس مجلس النواب السابق إيلي فرزلي، مطارنة ابرشيه زحلة أنطونيوس صوري، جوزيف معوض وبولس سفر، أمين عام اللقاء الأرثوذكسي النائب السابق مروان أبو فاضل، محافظ البقاع القاضي كمال أبو جودة، رئيس بلدية زحلة المعلقة سليم غزالة، قنصل روسيا الفخري جاك صراف، السفير السابق أنطوان شديد، السيدة ميريام الياس سكاف، نائب رئيس غرفة بيروت وجبل لبنان غابي تامر، المستشار الإعلامي للبطريرك الراعي وليد غياض، والسادة جان ربيز، أمين أبو مهيا والدكتور خليل صيقلي.

وبعد زيارة الكنيسة والمتحف أولم المتروبوليت صيقلي في دارته على شرف البطريرك الراعي وضيوفه، وفي كلمة شكر قال:" يا صاحب الغبطة والنيافة باركتم زحله اليوم بقدومكم، باركتم كنيسة سيدة الفرح التي شيدت حديثاً وآلت الى ما هي عليه بفضلكم". وأضاف:" إن معشر المسيحيين في هذه البقعة من العالم يعتبرون بكركي الملاذ الآمن للكنيسة ولبنان أما سيدها ورئيس رئيس الرعاة فيروا فيه الساهر الأكبر دوماً على بلد أرز الرب". ثم أهدى المطران نيفن للبطريرك الراعي أيقونة سيدة الفرح.

وبدوره توجه البطريرك الراعي الى المتروبوليت صيقلي قائلاً:" أشكرك على كلامك الصادر من صميم قلبك، وليس لي فقط بل لجميع الحاضرين، فأنت معروف بمحبتك وصدقك وأخلاقك". وأضاف:" أهنئكم بتشييد هذه الكنيسة الباهرة وهذا المتحف الذي جمعتم فيه حصيلة مسيرة عمركم فباتتا تحفتين كبيرتين ارتبطتا باسمكم وسيبقيان يعيشان الى مدى الدهر".