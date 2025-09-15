المركزية - استقبل البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي في الديمان وفدا من مجلس إدارة رابطة كاريتاس لبنان، برئاسة الأب ميشال عبود وضم: الاب رولان مراد منسق الاقاليم، فادي كرم الامين العام، نديم نادر امين المال.

وقد دعا الوفد الراعي الى رعاية وحضور العشاء الخيري السنوي الذي تنظّمه الرابطة مساء الخميس 20 تشرين الثاني 2025 في كازينو لبنان.

وأكد الأب عبود بعد اللقاء أنّ كاريتاس لبنان، رغم التحديات الكبيرة التي يواجهها الوطن، تواصل رسالتها في خدمة الإنسان، ولا سيما الفقراء والمحتاجين، في مجالات الصحة والرعاية والتنمية". واعتبر أنّ "مشاركة البطريرك ورعايته لهذا الحدث تشكّل دعماً معنوياً كبيراً لعملها ولمستفيديها".

ولفت إلى أن "العشاء الخيري سيجمع شخصيات روحية ورسمية واجتماعية واقتصادية، إلى جانب داعمين ومحبّين لمسيرة كاريتاس، ويعود ريعه لمساندة برامجها وخدماتها الإنسانية".

البطريرك الراعي استقبل بعدها وفد جمعية البيت الأوكراني في لبنان برئاسة فارس اللاغوط إلذي أشار بعد اللقاء إلى أنه "وضع غبطته في صورة الأوضاع المأسوية التي تحصل في أوكرانيا وحاجة ابنائها إلى السلام وعرض له النشاطات التي تقوم بها جمعية البيت الأوكراني والكنائس والمراكز التي تعمل على إقامتها في لبنان ".

ولفت إلى "أنهم أخذوا بركة غبطته وموعدا بالصلاة لأجل السلام في أوكرانيا والعالم وموعدا لمشاركة البيت الأوكراني في قداس يقام في بكركي 26 تشرين الاول" .

واستقبل الراعي بحضور النائب البطريركي المطران جوزيف النفاع الأب شربل مهنا مع وفد من العائلة طالبين بركته للأب مهنا الذي تم منحه رتبة الاباتية للرهبة المارونية المريمية في كنيسة دير سيدة اللويزة-زوق مصبح يوم أمس الاحد.

وظهراً استقبل البطريرك الراعي قائد منطقة الشمال في قوى الأمن الداخلي العميد مصطفى بدران، الذي وضع غبطته في صورة التدابير التي تتخذ من أجل الحفاظ على الأمن والاستقرار في ربوع الشمال ولبنان بشكل عام.

وقد أثنى البطريرك على دور قوى الأمن الداخلي في تأمين الاستقرار وحفظ الأمن.