المركزية - استقبل البطريرك الماروني الكردينال - بشارة بطرس الراعي في الديمان النائب علي عسيران برافقه السيدان اميل كرم وروبير شامية . وقد تمنى للبطريرك "دوام الصحة وعرض معه الأوضاع العامة ووضعه في اجواء جلسة مناقشة الحكومة ومنحها الثقة .

وقال عسيران بعد اللقاء :" الزيارة لسؤال خاطر سيدنا الذي يشكل بركة لكل اهل لبنان، لأن ليس لديه تمييز ويهمه فقط عودة الاستقرار والنشاط للبلد. وعرضنا الأوضاع العامة وتمنيت عليه القيام بجولة ثانية في الجنوب لما لزيارته من اعتبارات كثيرة، كما تطرقنا إلى مواضيع تاريخية.

وعن جلسة طرح الثقة بالحكومة، أشار النائب عسيران الى "ان البطريرك لم يكن بحسب رأيه من داع لجلسة طرح الثقة، لأننا لسنا في ظرف يسمح بتأليف حكومة جديدة".

وتابع : تعلمون ان مجلس النواب اقر بالأمس إعادة الثقة بالحكومة التي تحاول القيام بما أمكن في ظروف صعبة جدا وتراكمات تاريخية صعبة وتحاول ترتيب الأمور بما هو ممكن".

واستقبل البطريرك الراعي سفيرة لبنان في روما الدكتورة كارلا الجزّار ترافقها السيدة نادين ذكور، طالبة "بركة وتوجيهات صاحب الغبطة قبل انتقالها ومباشرة عملها في روما".

ومن الزوار : الرئيسة العامة لرهبانية الراهبات اللبنانيات المارونيات الام دولّي شعيا ومجلس المدبرات العامات ورئيسات الاديار وعدد من الراهبات اللواتي تمنين للبطريرك دوام الصحة طالبات بركته الأبوية، فرئيس جامعة الروح القدس الكسليك الاب جوزيف مكرزل.