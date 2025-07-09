المركزية - زار نائب رئيس بعثة جامعة الدول العربية في بيروت يوسف السبعاوي، والمدير التنفيذي لمجلس امناء "رؤية العوربة" نوفل ضو، البطريرك مار بشارة بطرس الراعي في المقر الصيفي للبطريركية المارونية في الديمان.

وقد نقل السبعاوي الى البطريرك الراعي تحيات الامين العام لجامعة الدول العربية احمد ابو الغيط والامين العام المساعد السفير حسام زكي.

وتركز اللقاء على الحديث حول الظروف المصيرية التي تجتازها المنطقة العربية واسهام لبنان الهام تاريخياً في بلورة مفهوم العروبة الحضارية واهمية استعادة هذا الدور في المرحلة الراهنة.

كما تم عرض المراحل التي قطعتها الاستعدادات الهادفة الى انعقاد المؤتمر الذي يعد لانعقاده في بكركي مجلس امناء "رؤية العوربة" بعدما ادت التطورات العسكرية التي شهدتها المنطقة مؤخرا الى تأجيله.