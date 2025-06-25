Jun 25, 2025 4:33 PMClock
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الراعي وميناسيان بحثا في شؤون كنسية وفي الأوضاع العامة

إستقبل البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي في الصرح البطريركي في بكركي كاثوليكوس بيت كيليكيا للأرمن الكاثوليك البطريرك روفائيل بيدروس الحادي والعشرون ميناسيان في زيارة تم فيها البحث في شؤون كنسية، وعرض للوضع العام في لبنان والمنطقة.
 
وعبر البطريرك ميناسيان بعد اللقاء عن "القلق من المستجدات الأمنية في الشرق عامة وفي سوريا خصوصا لا سيما بعد جريمة التفجير الإرهابي التي نفذت في كنيسة مار الياس في ريف دمشق في حي الدويلعة، والتي أهرق فيها دم الأبرياء المؤمنين الذين وجدوا في الكنيسة للصلاة فسقط العديد منهم بين شهيد وجريح".

وختم ميناسيان: "نحن هنا اليوم في هذا الصرح العريق، لنلتمس بركة غبطة أبينا ورئيسنا البطريرك الراعي ولنؤكد له مرة جديدة استعدادنا المستمر للسير معا في سبيل خدمة ربنا والشعب وكنيستنا".

إستقبل البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي في الصرح البطريركي في بكركي كاثوليكوس بيت كيليكيا للأرمن الكاثوليك البطريرك روفائيل بيدروس الحادي والعشرون ميناسيان في زيارة تم فيها البحث في شؤون كنسية، وعرض للوضع العام في لبنان والمنطقة.
 
وعبر البطريرك ميناسيان بعد اللقاء عن "القلق من المستجدات الأمنية في الشرق عامة وفي سوريا خصوصا لا سيما بعد جريمة التفجير الإرهابي التي نفذت في كنيسة مار الياس في ريف دمشق في حي الدويلعة، والتي أهرق فيها دم الأبرياء المؤمنين الذين وجدوا في الكنيسة للصلاة فسقط العديد منهم بين شهيد وجريح".

وختم ميناسيان: "نحن هنا اليوم في هذا الصرح العريق، لنلتمس بركة غبطة أبينا ورئيسنا البطريرك الراعي ولنؤكد له مرة جديدة استعدادنا المستمر للسير معا في سبيل خدمة ربنا والشعب وكنيستنا".

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