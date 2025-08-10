Aug 10, 2025 12:15 PMClock
أبرز الأحداث
  • Plus
  • Minus

الراعي من أبرشية صور المارونية في عين إبل: نأسف على الضحايا ولكن نتعلّم أن الحرب لم تكن يوماً الحل ونتأمل أن تكون ذهبت من دون عودة

إخترنا لك

آخر الأخبار

الأكثر قراءة


Close
Icon
أغلق للمتابعة إلى الموقع الرئيسي
Flat Ara
Icon Search
Beirut, Lebanon
oC
23 o