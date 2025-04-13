Apr 13, 2025 10:29 AMClock
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الراعي في عظة قداس أحد الشعانين: عيد الشعانين عيد الأطفال يحملون أغصان الزيتون ليدلّوا على السلام في قلوبهم وتبريك الأغصان علامة السلام الآتي على أمل نشره في بيوتنا ووطننا

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