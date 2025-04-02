Apr 2, 2025 4:46 PMClock
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الراعي عن الانتخابات في بيروت: نتمنى أن يكون هناك نصوص تحترم التنوع ونتمنى أن يكون هناك اتفاق مكتوب في بيروت أفضل من أن يكون الاتفاق شفهيًا

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