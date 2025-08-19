Aug 19, 2025 7:16 PMClock
أبرز الأحداث
الراعي: حرب الإسناد أتت على لبنان بالخراب وتدخل إيران في الشؤون اللبنانية "سافر" وكلام الأمين العام لـ"حزب الله" مزايدة ولا وجود لحرب أهلية وأبناء الطائفة الشيعية سئموا الحرب ويريدون العيش بسلام

