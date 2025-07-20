Jul 20, 2025 11:38 AMClock
أبرز الأحداث
  • Plus
  • Minus

الراعي: تخلّى القديس شربل عن إرادته ليتبنّى إرادة الله وكرّس حبّه لله وتخلّى عن كل خيرات الدنيا ليغتني بالله

إخترنا لك

آخر الأخبار

الأكثر قراءة


Close
Icon
أغلق للمتابعة إلى الموقع الرئيسي
Flat Ara
Icon Search
Beirut, Lebanon
oC
23 o