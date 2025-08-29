استقبل البطريرك الماروني الكردينال مار بشارة بطرس الراعي في الصرح البطريركي في الديمان، رئيس مؤسسة شبل عيسى الخوري للخدمات الاجتماعية المحامي روي عيسى الخوري، الذي اشار بعد اللقاء، الى انه عرض مع "غبطته الأوضاع المحلية والاقليمية، وكان تأكيد على ضرورة التروي في المواضيع التي قد تسبب التفرقة بين اللبنانيين وترحيب بالخطوات التي يقوم بها الجيش اللبناني لجهة بدء تسلم السلاح في المخيمات ما يسهل تنفيذ الخطة التي اقرتها الحكومة" .

كما استقبل الراعي رئيسة جمعية ومعهد "فيلوكاليا" الاخت مارانا سعد التي وضعته في صورة الحفل الموسيقي الضخم الذي اقامته على المدرج الروماني في ذوق مكايل، "تحية للأخوين رحباني والعبقري زياد الرحباني" تحت عنوان "وطن الرحابنة لا يموت ... موسيقاهم وصوت فيروز خالد كالشمس". كما طلبت بركته الأبوية للنشاطات المستقبلية التي ستقوم بها جمعية "فيلوكاليا".

وظهرا، استقبل الراعي ممثل بطريركية انطاكيا وسائر المشرق في روسيا المعتمد البطريركي الانطاكي المتروبوليت نيفن صيقلي، الذي قدم له صورتين: ايقونة سيدة الفرح والكنيسة الجديدة التي شارك البطريرك في وضع حجر الاساس لها في زحلة. وتمنى صيقلي على الراعي زيارة زحلة لمباركة كنيسة سيدة الفرح الجديدة.