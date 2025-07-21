إستقبل البطريرك الماروني الكردينال مار بشارة بطرس الراعي سفير تونس في لبنان بوراوي الامام وعقيلته سفيرة تونس في تشيكيا وعرض معهما للاوضاع العامة في لبنان وخطورة التحولات التي تحصل في المنطقة وضرورة وحدة الصف بين كافة مكونات الشعب اللبناني.



وبعد اللقاء، أشار السفير بوراوي "ان الزيارة لأخذ بركة غبطته قبل مغادرته لبنان لمناسبة إنتهاء مهامه، وقال:" سعدت وتشرفت اليوم بزيارة البطريرك الراعي لمناسبة قرب انتهاء مهامي ولأحمل رسالة مودة وصداقة وتضامن ودعم من تونس الى لبنان الشقيق لما يجمعنا من اواصر أخوة عميقة".



أضاف :"تبادلنا الآراء حول الاوضاع بصفة عامة ولمست من غبطته ارادة ورغبة كبيرة بان يكون هذا الصرح دائما جامعا لكل اللبنانيين خاصة واننا اليوم امام تحديات كبيرة جدا في المنطقة واتمنى على كل اللبنانيين ان يعو خطورة التحولات الحاصلة في المنطقة وضرورة وحدة الصف ورفع راية لبنان عاليا قبل كل شيء، لأن لبنان بحاجة الى كل ابنائه من كل الطوائف ولكل قواه الحية ليتمكن من مواجهة التحديات ولكي يعود لبنان الى ما عرفناه في السابق عاصمة ثقافية ،منارة للعلم، وعاصمة سياحية لكل المنطقة بما يحمله من تنوع وجمال".

وتابع :" وأجدد اليوم وانا اغادر، ان لبنان غني بشعبه وحضارته وتاريخه وبموارده وهو بحاجة الى وحدة صف ابنائه ليتصدوا للتحديات وليعيشوا في سلام واستقرار".



وردا على سؤال عن الرسالة التي يحملها من لبنان والرسالة التي يوجهها للبنانيين قبل مغادرته، قال:"سأحمل معي لبنان بكل تنوعه، بثقافته وبحضارته، وسأحمل لبنان بكل مشاعره لأنني عشت في لبنان كل المشاعر الصعبة والسعيدة والتي تحمل طموحا وآمالا. وأكرر رسالتي الى كل اللبنانيين حافظوا على هذا البلد الجميل والرائع والذي هو حقيقة منارة وعاصمة ومن المفروض ان يبقى مثالا ونموذجا في المنطقة ان شاء الله".



وختم :"عاش لبنان في محبة ووئام وفي سلام واستقرار وعاشت العلاقات اللبنانية التونسية" .



واستقبل الراعي وفدا من رعية العاقورة برئاسة المونسنيور رزق الله أبي نصر ورئيس جمعية وادي قنوبين في اوستراليا الياس ملحم