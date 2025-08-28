المركزية - عرض البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي مع زوار الصرح البطريركي في الديمان، أوضاع البلديات والرعايا، إضافة الى أوضاع المستشفيات في لبنان، وإستقبل صباحا جوزيف بدر رئيس بلدية عين دارة الذي نقل اليه محبة وتقدير اهالي البلدة لشخصه ولمواقفه الوطنية .



وإستقبل الراعي رئيس بلدية زوق مصبح إيلي صابر وكاهني الرعية جورج راجحة وشربل ابو راشد.

وقال صابر بعد اللقاء: "أعربنا لغبطته عن تضامننا معه في وجه الحملة المستهجنة التي يتعرض لها من قبل أبواق مأجورة وغير وطنية . وأعلنا تأييدنا المطلق لصخرة لبنان البطريركية المارونية ونقلنا له تحيات ومحبة أهالي زوق مصبح".



وتابع: "وجهنا له الدعوة لترؤس قداس عيد سيدة الوردية، عيد زوق مصبح في 4 تشرين الأول وقد وافق غبطته وسيترأس القداس في كنيسة الوردية وهذه مناسبة لدعوة كل المحبين ليشاركوننا الصلاة على نية لبنان والبطريركية المارونية وليمنحنا الله السلام.



وعرض البطريرك الراعي أيضا أوضاع الاخويات والفرسان والطلائع مع اللجنة الادارية لرابطة الأخويات في لبنان برئاسة ريمون خوري الذي شكر البطريرك على مرافقته لهم خلال السنوات الثلاث الماضية ووضعه في أجواء التحضيرات لبعض الأمور الادارية والتنظيمية للنشاطات التي ستقام في المرحلة القادمة من حياة الرابطة التي سيتم انتخاب لجنة جديدة لها خلال الشهرين المقبلين.



وظهرا،إستقبل الطريرك نقيب المستشفيات البروفيسور بيار يارد المدير العام للمستشفى اللبناني الجعيتاوي الجامعي، وعرض معه أوضاع المستشفيات في لبنان.



ومن زوار الديمان، سفيرة لبنان المعينة في جنيف كارولين زيادة.