المركزية - زار وفد من المجلس التنفيذي في الرابطة المارونية برئاسة مارون الحلو رئيس حركة الاستقلال النائب ميشال معوض في منزله في الحازمية، حيث جرى عرض للأوضاع الراهنة والتحديات.

وأكد الحلو ومعوض ضرورة دعم رئيس الجمهورية في الخطوات السيادية والاصلاحية التي يقوم بها، بالتعاون مع الحكومة التي أمامها مهام كبيرة وتأسيسية من حصر السلاح وتطبيق القرارات الدولية، الى الخطوات الآيلة الى التعافي المالي والاقتصادي.

كما جرى التشديد على دعم المشاريع الزراعية وتنمية الريف، ما يسهم في تثبيت الناس في أرضهم وبلداتهم وقراهم وتطويرها.