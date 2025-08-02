عقدت الرابطة السريانية اجتماعا استثنائيا في مقرها في الجديدة برئاسة حبيب أفرام وتداولت في احوال الوطن وهنأت الجيش في عيده الثمانيني وقرأت خطاب الرئيس بدقة واصدرت البيان التالي

اولا : نعلن عن ترحيبنا بالكلمة الشاملة التي اعادت رسم خريطة طريق وانقاذ للبنان في خضم منطقة وتطورات خطيرة تستدعي منا كلنا جهوزية تامة والتفاف حول الجمهورية والدولة والمؤسسات .

ثانيا : ندعو إلى اوسع تضامن وطني حول الخطاب ، والى التخلي عن الأنانيات والمصالح ، لنؤسس لإعادة سيادة الدولة على كامل ارضها وان تكون محتكرة وحدها السلاح وشرف الدفاع عن الوطن

ثالثا : ان المسار المقترح الذي يشدد على الانسحاب الاسرائيلي ووقف التعديات واستعادة الاسرى واعادة الإعمار يؤكد على حل عادل شامل ويثبت حقوق لبنان .

رابعا : اننا نضع انفسنا في تصرف الرئيس للمساعدة في خلق المناخ الوطني المناسب والوحدة التي تؤمن المصلحة العليا للدولة .

لقد دفعنا ثمنا غاليا لاختلافاتنا والتدخلات الإقليمية والدولية ، تعالوا نعود كلنا إلى خيمة الدولة والشرعية حتى لا تكون دماء الشهداء ، كل الشهداء ، قد ذهبت هدرا ، وحتى يبقى لبنان سيدا حرا عزيزا ومنارة الشرق .