عقدت الرابطة السريانية اجتماعا استثنائيا في مقرها في الجديدة برئاسة حبيب أفرام وتداولت في احوال الوطن وهنأت الجيش في عيده الثمانيني وقرأت خطاب الرئيس بدقة واصدرت البيان التالي
اولا : نعلن عن ترحيبنا بالكلمة الشاملة التي اعادت رسم خريطة طريق وانقاذ للبنان في خضم منطقة وتطورات خطيرة تستدعي منا كلنا جهوزية تامة والتفاف حول الجمهورية والدولة والمؤسسات .
ثانيا : ندعو إلى اوسع تضامن وطني حول الخطاب ، والى التخلي عن الأنانيات والمصالح ، لنؤسس لإعادة سيادة الدولة على كامل ارضها وان تكون محتكرة وحدها السلاح وشرف الدفاع عن الوطن
ثالثا : ان المسار المقترح الذي يشدد على الانسحاب الاسرائيلي ووقف التعديات واستعادة الاسرى واعادة الإعمار يؤكد على حل عادل شامل ويثبت حقوق لبنان .
رابعا : اننا نضع انفسنا في تصرف الرئيس للمساعدة في خلق المناخ الوطني المناسب والوحدة التي تؤمن المصلحة العليا للدولة .
لقد دفعنا ثمنا غاليا لاختلافاتنا والتدخلات الإقليمية والدولية ، تعالوا نعود كلنا إلى خيمة الدولة والشرعية حتى لا تكون دماء الشهداء ، كل الشهداء ، قد ذهبت هدرا ، وحتى يبقى لبنان سيدا حرا عزيزا ومنارة الشرق .
الرابطة السريانية : كلمة الرئيس خارطة طريق وندعو إلى الالتفاف حولها
عقدت الرابطة السريانية اجتماعا استثنائيا في مقرها في الجديدة برئاسة حبيب أفرام وتداولت في احوال الوطن وهنأت الجيش في عيده الثمانيني وقرأت خطاب الرئيس بدقة واصدرت البيان التالي