Jul 7, 2025 4:26 PMClock
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الرئيس نواف سلام من السراي: الخطوات يجب أن تكون متلازمة بين انسحاب إسرائيل وحصر السلاح وبحثنا مع براك ينطلق من المسلمات اللبنانية المؤكدة في البيان الوزاري

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