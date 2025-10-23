المركزية - ابلغ رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون الرئيس الجديد للجنة الاشراف على وقف الاعمال الحربية (الميكانيزم) الجنرال الأميركي جوزيف كليرفيلد خلال استقباله له قبل ظهر اليوم في قصر بعبدا، ضرورة تفعيل عمل لجنة " الميكانيزم" لوضع حد للاعتداءات الإسرائيلية المتتالية على لبنان وانتهاك الاتفاق الذي تم التوصل اليه في شهر تشرين الثاني الماضي.

واكد الرئيس عون خلال اللقاء الذي حضره القائم بالاعمال الأميركي في لبنان كيث هانيغان ان "لبنان الذي التزم اتفاق وقف الاعمال العسكرية منذ إعلانه، يعلق امالا كبيرة على عمل لجنة الاشراف للمساعدة في إعادة الاستقرار الى منطقة الجنوب ومنع الاعتداءات الإسرائيلية التي لا مبرر لها وغير مقبولة لاسيما وانها تستهدف مدنيين ومؤسسات تجارية وصناعية وغيرها".

وفيما اكد الرئيس عون ان الجيش اللبناني "يقوم بواجبه كاملا في جنوب الليطاني ويعزز انتشاره يوما بعد يوم"، فانه طالب" بالضغط على إسرائيل للانسحاب من الأراضي التي تحتلها حتى يتمكن الجيش من استكمال انتشاره حتى الحدود الجنوبية الدولية"، لافتا الى "ما حققه الجيش حتى الان لجهة " تنظيف" الأماكن التي حل فيها وإلغاء المظاهر المسلحة والكشف على الانفاق ومصادرة كل أنواع الأسلحة والذخائر على رغم الصعوبة الجغرافية للجنوب".

وأشار الى ان "لبنان ملتزم تطبيق كل التدابير الأمنية التي اتخذتها قيادة الجيش وسوف يستمر في عمله، واي مساعدة تقدمها لجنة الاشراف ستساعد حتما على انهاء الوضع غير الآمن في المناطق الحدودية بحيث ينعم أهلها من جديد بالاستقرار والأمان، وهذا الواقع هو لمصلحة الجميع لان ما من احد من أبناء الجنوب خصوصا ولبنان عموما، يريد العودة الى حالة الحرب".

وكان الجنرال كليرفيلد اطلع الرئيس عون على أجواء اجتماع لجنة "الميكانيزم"، لافتا الى ان اجتماعاتها "ستصبح دورية بهدف العمل على تثبيت وقف الاعمال العدائية في الجنوب"، مشيرا الى وضع سلسلة خطوات لتحقيق هذا الهدف.

عين التينة: ايضا، التقى رئيس مجلس النواب نبيه بري في مقر الرئاسة الثانية في عين التينة، الجنرال الأميركي، والوفد العسكري المرافق، بحضور القائم بأعمال السفارة الأميركية في لبنان والمستشار الإعلامي لرئيس المجلس علي حمدان، حيث جرى عرض للأوضاع الميدانية في الجنوب وسير عمل اللجنة.

الرئيس بري أثار أمام الجنرال كليرفيلد موضوع مواصلة إسرائيل إعتداءاتها اليومية غارات جوية أستهدفت ولا تزال تستهدف المدنيين والبنى الإقتصادية والصناعية والزراعية في الجنوب وكل لبنان ، وإستمرار إحتلالها لمناطق لبنانية واسعة على طول خط الحدود في إنتهاك واضح للإتفاق وتعطيلاً لتنفيذ القرار 1701 .

بدوره الجنرال كليرفيلد عرض لرئيس المجلس جدول أعمال اللجنة الخماسية للمرحلة المقبلة وآليات عملها وتحركها ، آملاً أن تشهد تقدماً ملحوظا على صعيد عملها لجهة وقف إطلاق النار وإنسحاب إسرائيل من الأراضي اللبنانية التي لا تزال تحتلها .

السراي: بعدها، استقبل رئيس مجلس الوزراء نواف سلام في السراي الجنرال الأميركي جوزيف كليرفيلد والقائم بأعمال سفارة الولايات المتحدة الأمريكية كيث هانيغان والوفد المرافق.

واستعرض الجنرال كليرفيلد خلال اللقاء تفعيل عمل اجتماعات لجنة “الميكانيزم” والتنسيق القائم مع الجانب اللبناني، مشيرًا إلى أنّ الاجتماعات أصبحت دوريّة وتهدف إلى تثبيت وقف الأعمال العدائية في الجنوب.

وشدّد الرئيس سلام على أنّ لبنان ملتزم بإنهاء عملية حصر السلاح جنوب نهر الليطاني قبل نهاية العام، كما ورد في خطة الجيش اللبناني، مؤكّدًا في المقابل أنّ على إسرائيل أن تقوم بواجباتها والتزاماتها لجهة الانسحاب من الأراضي اللبنانية المحتلّة ووقف اعتداءاتها المستمرّة.