Jul 9, 2025 12:18 PMClock
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بري يبحث مع ميقاتي في المستجدات ويستقبل الحوت ومدير مكتب السيستاني

المركزية - استقبل رئيس مجلس النواب نبيه بري في مقر الرئاسة الثانية في عين التينة رئيس الحكومة السابق نجيب ميقاتي حيث تناول اللقاء بحث لتطورات الاوضاع في لبنان والمستجدات السياسية والميدانية.

كما استقبل الرئيس بري المدير العام رئيس مجلس ادارة طيران الشرق الاوسط محمد الحوت الذي وضع رئيس المجلس بأوضاع شركة طيران الشرق الاوسط ( الميدل ايست ) والظروف التي عملت وتعمل بها الشركة الوطنية لاسيما في المرحلة الراهنة لتأمين ديمومة التواصل بين لبنان والعالم الخارجي ، وفي هذا الإطار نوه رئيس المجلس بجهود الشركة رئيساً وإدارة وجميع العاملين فيها.

وبعد الظهر استقبل الرئيس بري مدير مكتب المرجع سماحة اية الله السيد علي السيستاني في لبنان الحاج حامد الخفاف.

على صعيد آخر تلقى رئيس مجلس النواب برقية شكر من نائب رئيس البنك الدولي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا أوسمان ديون.

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