المركزية - رأس رئيس مجلس نبيه بري في مقر الرئاسة الثانية في عين التينة إجتماعاً لهيئة مكتب المجلس النيابي حضره نائب رئيس مجلس النواب الياس بو صعب وأميني السر النائبين هادي أبو الحسن وآلان عون والمفوضين النواب ميشال موسى وكريم كبارة وهاغوب بقرادونيان وأمين عام مجلس النواب عدنان ضاهر .

وبعد الإجتماع تحدث نائب رئيس مجلس النواب الياس بوصعب: اجتمعت هيئة مكتب مجلس النواب برئاسة رئيس المجلس دولة الرئيس نبيه بري وتم مناقشة جدول أعمال للهيئة العامة وتقرر أن يكون هناك هيئة عامة لمجلس النواب يوم الاثنين آخر يوم من الشهر، لأنه وكما هو معلوم يوم الخميس ويوم الجمعة ممكن أن يكون هناك عطلة رسمية ولهذا السبب وكما وعد دولة الرئيس بجلسة قبل نهاية الشهر ، فآخر نهار هو يوم الإثنين وبالتالي نكون ضمن المهلة التي أعطانا إياها في السابق ، فهناك هيئة عامة يوم الاثنين آخر الشهر للمجلس النيابي وعلى جدول الأعمال تسع قوانين مشاريع قوانين من الحكومة وقوانين تم إقرار معظمها في اللجان وفي اللجان المشتركة ومنها اليوم وكما تعلمون اليوم كان هناك جلسة للجان مشتركة قبل جلسة هيئة المكتب وأقرينا اليوم ثلاث قوانين تم إضافتهم لجدول الأعمال وهي قوانين تتعلق بالقرض من البنك الدولي هناك قرضين من البنك الدولي واحد لقطاع الزراعة وواحد لقطاع الطاقة والكهرباء، وأيضا هناك قانون له علاقة بتمكين البلديات كان قد درس من قبل وعملنا له لجنة فرعية وتم إقراره اليوم وكذلك اليوم أقرينا قانون له علاقة بالزراعة المائية ، كل هذه مشاريع القوانين اللي اتت من الحكومة ومواكبة للعمل الحكومي لإقرار عدد من مشاريع القوانين التي لها علاقة بالتمويل من البنك الدولي والتي طبعا لها فائدة على الاقتصاد بلبنان مجلس النواب واللجان يعملون بشكل سريع وبجلسات متتالية لإقرار مشاريع هذه القوانين يعني واحد من مشروع القانون التي اتت له علاقة بالتمويل من البنك الدولي وصل الينا من حوالي الأسبوع انجزناه وتم اقراره باللجان اليوم وتم عرضه على أن يكون ضمن جدول أعمال الهيئة العامة يوم الاثنين القادم.

واضاف بو صعب: هذا بالنسبة لجدول الأعمال الموضوع الآخر الذي ناقشناه بهيئة مكتب المجلس هو إستنكار العملية الإرهابية بدمشق بتفجير كنيسة مار الياس وهو عمل إرهابي أدانه معظم دول العالم كما كل اللبنانيين واعود وأكرر اليوم هذه الأعمال نحن سبق وتكلمنا عنها بالماضي وأنا نبهت منها يجب الانتباه لأن هناك من هو متضرر من العيش المشترك "مش بس شيء كلنا عم نشوفو بلبنان وبالعراق وهلق عم نشوفه بسوريا " ما حصل عمل إرهابي مدان ، الرحمة للشهداء وصلواتنا لعائلاتهم وللجرحى ونتمنى على كل الدول المعنية والتي لها تأثير على إعادة الإستقرار في سوريا أو بغير سوريا أن تأخذ بعين الاعتبار حماية المؤمنين بكل دور العبادة وهذه الأمور اللي ناقشناها اليوم.



ورداَ على سؤال حول الخشية من تمدد الصراع بين ايران واسرائيل الى لبنان وطمأنة الرئيس بري؟

اجاب بوصعب: سألنا الرئيس بري عن هذا الموضوع وعاد وأكد لنا من انه ومنذ اعلان وقف إطلاق النار لليوم المقاومة في لبنان لم تطلق ولا رصاصة والرئيس بري باق على كلامه وإن شاء الله لبنان يبقى محايداً ولكن لا يكفي ان نكون نحن مقتنعين بذلك المطلوب من العدو الإسرائيلي ان يقتنع ، لأنه اي العدو الإسرائيلي إذا وصل العدو الى مكان يبحث فيه عن مخرج ما ، الخشية ان يفتعل هو مشكلة ، أما نحن بلبنان حتى الان كل القيادات دولة الرئيس بري أكد هذا الكلام وكذلك كلام رئيس الجمهورية و رئيس مجلس الوزراء بنفس الاتجاه .

ورداً على سؤال حول النقاش بقانون الانتخابات النيابية؟

أجاب بوصعب: بموضوع قانون الإنتخابات أنتم تعرفون أنه في اللجان المشتركة تم إنشاء لجنة فرعية ندرس فيها عدد من قوانين الانتخابات الموجودة ومن ثم بات لدينا قوانين أخرى غير الخمسة التي كنا ندرسها أيضاً أحالهم دولة الرئيس الى اللجنة اللي تدرس هذه القوانين وكذلك الأمر اليوم الحكومة وبآخر مرة بحضور وزير الداخلية وعد أنه صار هناك لجنة تألفت من الحكومة لدرس التعديلات التي يرونها مناسبة لقانون الانتخابات، نحن في اللجنة الفرعية التي تدرس هذه القوانين كل شيء يتعلق بقانون الانتخابات بات موجوداً بهذه اللجنة ، وقد أكد اليوم الرئيس بري على ضرورة درس كل القوانين الانتخابية المطروحة وهذه اللجنة بالنهاية سوف تقدم تقريرا سواء حول توافق على قانون معين أو إختلاف على قانون آخر، لكن هناك جو يحكى فيه أنه اذا كان لا بد من إجراء أي تعديل أو أي قانون من دون ان نفرض على أحد اي حل يعني أن لا مؤامرة تحاك على أي أحد هذا الموضوع يجب ان يتم بالتوافق ولكن اللجنة هي مكلفة بدراسة كل القوانين الانتخابية وسوف تقوم هذه اللجنة بواجباتها ونحن قلنا علقنا اجتماعاتنا أسبوعين بعد أسبوعين سوف نحدد جلسة لدراسة القوانين حتى تلك التي أحيلت من بعد ما تأسست اللجنة.

كما استقبل الرئيس وزير الاشغال العامة والنقل السابق مستشار رئيس الجمهورية لشؤون إعادة الاعمار علي حمية حيث جرى بحث للاوضاع العامة وملف إعادة الاعمار.

وكان رئيس مجلس النواب نبيه بري قد توجه من بطريرك إنطاكيا وسائر المشرق للروم الأرثوذكس يوحنا العاشر اليازجي ومن ابناء الكنيسة الارثوذكسيه في سوريا ولبنان ومن ذوي ضحايا العمل الارهابي الجبان الذي إستهدف المؤمنين داخل كنيسة مارالياس في حي الدويلعة في دمشق مساء اليوم بأحر التعازي متمنيا للجرحى الشفاء العاجل .

مجدّدا التأكيد على أن الإرهاب لا طائفة ولا دين له ، وأن رعاته سواء على مستوى الأفراد أو الجماعات أو الدول ، هم أعداء لله ولرسالاته السماوية السمحاء التي جاءت من أجل كرامة الإنسان لأي دين أو طائفة إنتمى .