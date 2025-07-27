Jul 27, 2025 11:58 AMClock
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الرئيس ميشال عون ناعيا زياد الرحباني: جعل من المعاناة ضحكة ومن الواقع مسرحا

كتب الرئيس السابق العماد ميشال عون عبر حسابه على منصة "اكس": "مؤلم رحيلك يا زياد، مؤلم رحيلك أيها المبدع الذي جعلت من معاناتنا ضحكة، ومن واقعنا المر مسرحاً تردّدت في أرجائه صدى ضحكات اللبنانيين تجابه قساوة الحقيقة، ودخلت لغته الذاكرة الجماعية لتصبح أمثالاً شعبية تصلح لكل زمان. سيفتقدك لبنان يا ابن الإبداع الرحباني وابن فيروز، سيفتقدك مسرحنا وموسيقانا وتراتيلنا... نرفع صلاتنا اإى المسيح القائم من الموت أن يحتضنك برحمته، ويمنح العزاء لعائلتك ولكل من أحبك، ويمسح  دموع فيروزنا (الأم الحزينة) ويعزّيها.

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