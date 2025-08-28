آخر الأخبار
2:32 PM
الرئيس ماكرون اكد للرئيس عون أن الخطة التي سيضعها الجيش لتنفيذ قرار حصرية السلاح تلقى دعماً أوروبياً ودولياً واسعاً وينبغي أن تتسم بالدقة.
الحوثي: عندما يتعامل العرب مع ما يقوم به "العدو الإسرائيلي" كأحداث ...
2025-08-28 16:20:50
غوتيريس يدين الهجمات الروسية على أوكرانيا
2025-08-28 16:16:21
واشنطن تبلغ الأمم المتحدة أنها ستقاطع المراجعة الدورية لسجلها في حق...
2025-08-28 16:15:08
آخر الأخبار
بالفيديو: مجدّداً... سقوط شاب خلال ممارسته الـParagliding
الحوثي: عندما يتعامل العرب مع ما يقوم به "العدو الإسرائيلي" كأحداث جنائية فهذا يمثل حالة خطيرة
غوتيريس يدين الهجمات الروسية على أوكرانيا
واشنطن تبلغ الأمم المتحدة أنها ستقاطع المراجعة الدورية لسجلها في حقوق الإنسان
مكتب وزير الطاقة: الصّدي حريص على المال العام وكرجل دولة لا يستبق التحقيقات
رئيس الحكومة نواف سلام: تلقيت إتصالاً هاتفياً من الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون وأعرب لي عن تأييده للقرارات التي اتخذتها الحكومة بشأن حصرية السلاح
مؤسّسة المرجع فضل الله: يتعرّض لحملة تستهدف مسيرة الوعي وندعو لوقف الانحدار ونكء الجرح
وسائل إعلام إسرائيلية: معلومات عن تفكيك أجهزة مراقبة تركية في عملية بدمشق كانت تهدف إلى جمع معلومات استخباراتية عن إسرائيل
الحزب عند الفرزلي: لسنا في وارد تسليم السلاح والمطلوب استراتيجية أمن وطني يتم على أساسها تحديد المسارات
رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين تجري اتصالا هاتفيا بالرئيس الأميركي دونالد ترامب وتؤكد أن على بوتين المجيء إلى طاولة المفاوضات
الإخبارية السورية: قوات إسرائيلية تتوغل بقرية رويحينة بريف القنيطرة وتعتقل شابين
المرصد السوري: مغادرة 232 عائلة عراقية تضم 850 شخصا من مخيم الهول باتجاه العراق
دوليات
بسبب تعنت إيران.. أوروبا تقرر "الضغط على الزناد"
صحة
بيان تحذيري لرئيس الجمعية اللبنانية لمرضى الألزهايمر.. ماذا فيه؟
نقص العناصر الغذائية في جسمك.. 11 علامة لا يجب تجاهلها
في منزلك.. "تعديل بسيط" يخفض ضغط الدم بشكل طبيعي
العنب.. فاكهة صغيرة بمفعول "خارق" للقلب والدماغ
البعثة العسكرية الإيطالية قدّمت جهاز تصوير شعاعي لمستشفى سبلين
رقم سرّي يفتح جميع شبكات الواي فاي
الأسد محاصر بالغارات والتظاهرات والانهيار: هل يرضخ للحل السياسي؟
نداء من رئيس بلدية طرابلس إلى السكان
تقارير مضللة عن حشود عسكرية وروايات عن اقتحامات وهمية...الحدود الشمالية بأمان!
بالأسماء: اليكم الفائزين بالإنتخابات البلدية والإختيارية في جبل لبنان
إليكم النتائج الأولية للانتخابات البلدية والاختيارية في الشمال
الحزب يعزز قدراته القتالية بالمسيّرات تحضيرا للحرب ...إجتياح إسرائيلي وصولا إلى الأوّلي!؟
آخر الأخبار
4:22 PM
بالفيديو: مجدّداً... سقوط شاب خلال ممارسته الـParagliding
4:20 PM
الحوثي: عندما يتعامل العرب مع ما يقوم به "العدو الإسرائيلي" كأحداث جنائية فهذا يمثل حالة خطيرة
4:16 PM
غوتيريس يدين الهجمات الروسية على أوكرانيا
4:15 PM
واشنطن تبلغ الأمم المتحدة أنها ستقاطع المراجعة الدورية لسجلها في حقوق الإنسان
4:15 PM
مكتب وزير الطاقة: الصّدي حريص على المال العام وكرجل دولة لا يستبق التحقيقات
4:09 PM
رئيس الحكومة نواف سلام: تلقيت إتصالاً هاتفياً من الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون وأعرب لي عن تأييده للقرارات التي اتخذتها الحكومة بشأن حصرية السلاح
4:09 PM
مؤسّسة المرجع فضل الله: يتعرّض لحملة تستهدف مسيرة الوعي وندعو لوقف الانحدار ونكء الجرح
4:07 PM
وسائل إعلام إسرائيلية: معلومات عن تفكيك أجهزة مراقبة تركية في عملية بدمشق كانت تهدف إلى جمع معلومات استخباراتية عن إسرائيل
4:05 PM
الحزب عند الفرزلي: لسنا في وارد تسليم السلاح والمطلوب استراتيجية أمن وطني يتم على أساسها تحديد المسارات
4:03 PM
رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين تجري اتصالا هاتفيا بالرئيس الأميركي دونالد ترامب وتؤكد أن على بوتين المجيء إلى طاولة المفاوضات
