Jul 7, 2025 11:12 AMClock
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الرئيس عون يلتقي السفير الأميركي في تركيا والمبعوث الخاص إلى سوريا، توماس باراك، بحضور سفيرة الولايات المتحدة الأميركية في لبنان، ليزا جونسون

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