المركزية - استقبل رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون في الثامنة والنصف صباح اليوم في حضور السفيرة الأميركية في بيروت ليزا جونسون، رئيس لجنة الاشراف على تنفيذ آلية وقف إطلاق النار في الجنوب الميجور جنرال جاسبير جيفيرز، والرئيس الجديد للجنة الميجورجنرال مايكل ليني الذي تسلم مهامه اليوم. وخلال الاجتماع شكر الرئيس عون الجنرال جيفرز على الجهود التي بذلها خلال ترؤسه اللجنة، وتمنى للجنرال ليني التوفيق في مهامه الجديدة.

وكان اللقاء مناسبة تم خلالها التطرق الى الوضع في الجنوب وعمل لجنة الاشراف حيث اكد الرئيس عون على ضرورة تفعيل عمل اللجنة ومواصلة الضغط على إسرائيل لوقف اعتداءاتها والانسحاب من التلال التي تحتلها وإعادة الاسرى اللبنانيين. واكد رئيس الجمهورية ان الجيش يقوم بمهامه كاملة في الجنوب لاسيما في منطقة جنوب الليطاني، حيث يواصل عمليات مصادرة الأسلحة والذخائر وإزالة المظاهرالمسلحة، لافتا الى ان ما يعيق استكمال انتشاره هو استمرار الاحتلال للتلال الخمس ومواصلة الاعتداءات الإسرائيلية.

عين التينة: بعدها انتقل جيفرز والسفيرة الاميركية والوفد المرافق الى عين التينة حيث التقى رئيس مجلس النواب نبيه بري، في حضور المستشار الإعلامي لرئيس المجلس علي حمدان. وتم البحث في التطورات والمستجدات الميدانية في الجنوب على ضوء مواصلة إسرائيل إعتداءاتها وخرقها لبنود القرار 1701 وإتفاق وقف إطلاق النار.

استهل بري اللقاء بالإشاره إلى "التمادي الإسرائيلي في الإعتداءات والخروق بشكل يومي في حين أن لبنان إلتزم بكافة ما هو مطلوب منه ، فيما الجانب الإسرائيلي غير ملتزم بوقف إطلاق النار ولم ينجز الإنسحاب المطلوب منه من الأراضي التي لا يزال يحتلها في الجنوب".

وأكد رئيس المجلس "أن التمادي الإسرائيلي في عدوانه وخروقه إنما يصيب مسيرة تعافي الدولة إستقرارا وإصلاحا وسيادة "، مطالبا الولايات المتحدة الاميركية العمل على إلزام إسرائيل بتنفيذ الإتفاق فوراً والرامي إلى تطبيق القرار 1701" .

وأكد الجنرال ليني على "أن اللجنة ستبدأ إجتماعات دورية دائمة لمتابعة الوضع".

السراي: كما استقبل رئيس مجلس الوزراء نواف سلام، الجنرال جيفيرز، والرئيس الجديد للجنة الذي تسلم مهامه اليوم، بحضور جونسون.

وأكد الرئيس سلام أن لبنان يلتزم بالاتفاق، والجيش اللبناني يواصل مهامه في توسيع الانتشار لبسط سيطرته بشكل كامل على الأراضي اللبنانية، وشدد على ضرورة التزام إسرائيل بوقف خروقاتها للاتفاق، ووقف الاعتداءات التي تطال مختلف المناطق، مؤكداً ضرورة انسحابها الكامل من كل الأراضي والتلال التي تحتلها. كما طالب بضرورة إطلاق سراح الأسرى اللبنانيين.

وقال الرئيس سلام إن الانسحاب الإسرائيلي هو المدخل الفعلي لتعزيز سلطة الدولة وتقويتها، إلى جانب الإجراءات التي يقوم بها لبنان لتعزيز قدرات الجيش عديداً وعتاداً، وشكر الرئيس سلام للجنرال جيفيرز على الجهود التي بذلها على رأس اللجنة التي طالب بتفعيل عملها أكثر، متمنياً التوفيق للجنرال ليني في مهامه الجديدة.

اليرزة: كذلك، استقبل قائد الجيش العماد رودولف هيكل في مكتبه في اليرزة، الجنرال جيفرز في زيارة قدم خلالها خلفه ليني الذي تسلّم مهامه اليوم بحضور السفيرة الأميركية في لبنان، وتناول البحث التطورات في الجنوب ومراحل تطبيق اتفاق وقف إطلاق النار.