Jun 24, 2025 7:44 PMClock
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الرئيس عون يتصل بالشرع معزياً بضحايا تفجير كنيسة مار إلياس

اجرى رئيس الجمهورية العماد جوزف عون مساء اليوم اتصالا هاتفيا بالرئيس السوري احمد الشرع وقدم له التعازي بضحايا التفجير الارهابي الذي استهدف مساء الاحد الماضي كنيسة مار إلياس للروم الأرثوذكس في حي الدويلعة في دمشق . وجدد الرئيس عون استنكاره لهذه الجريمة التي ذهب ضحيتها أبرياء وطاولت صرحاً دينياً له حرمته وقدسيته . وأكد الرئيس عون تضامن لبنان رئيساً وشعباً مع عائلات الضحايا ومتمنياً الشفاء العاجل للجرحى . 
وشكر الرئيس الشرع الرئيس عون على التعازي والتضامن مع الشعب السوري ، مؤكدا أن السلطات الامنية السورية ألقت القبض على المتهمين بالمشاركة في تنفيذ الجريمة والذين ينتمون إلى خلية ارهابية ، لافتاً إلى اجراءات ستتخذ لمنع تكرار ما حصل .
 

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