المركزية - دعا رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون اللبنانيين، مقيمين ومنتشرين، الى دعم الصليب الأحمر اللبناني الذي أطلق أمس من قصر بعبدا حملته المالية للعام 2025 تحت شعار " بدعمكم منكفي" كي يبقى الصليب الأحمر "صمام امان وملاذا آمنا للمواطنين في أحلك الظروف وأصعبها".

دعوة الرئيس عون جاءت في رسالة وجهها الى اللبنانيين في لبنان والخارج لمناسبة الثامن من أيار، اليوم العالمي للصليب الأحمر والهلال الأحمر، جاء فيها:

"في الثامن من أيار من كل عام، يحتفل العالم باليوم العالمي للصليب الأحمر والهلال الأحمر، ويحيي ذكرى مؤسس هذه الحركة الإنسانية العظيمة، هنري دونان، الذي جسّد بمبادرته النبيلة أسمى قيم الإنسانية والتضامن.

إن هذه المناسبة تشكل فرصة ثمينة لنعبر عن عميق امتناننا وتقديرنا لجميع العاملين والمتطوعين في الصليب الأحمر اللبناني والحركة الدولية للصليب الأحمر والهلال الأحمر، الذين يعملون بتفانٍ وإخلاص على مدار الساعة، متحدين المخاطر، ومقدمين المساعدة والعون للمحتاجين والمتضررين.

لقد أثبت الصليب الأحمر اللبناني، منذ تأسيسه، أنه صمام أمان وملاذ آمن للمواطنين في أحلك الظروف وأصعبها. فخلال الأزمات التي مر بها لبنان، كان الصليب الأحمر دائماً في طليعة المستجيبين، يقدم خدماته الإنسانية بكل تجرد وحياد، محققاً بذلك رسالة هنري دونان الخالدة في “مساعدة الإنسان بغض النظر عن انتمائه”.

إننا اليوم، وأكثر من أي وقت مضى، بحاجة إلى ترسيخ المبادئ الإنسانية التي أرساها دونان: الإنسانية، عدم التحيز، الحياد، الاستقلالية، الخدمة التطوعية، الوحدة، والعالمية. هذه المبادئ تمثل نبراساً يضيء درب العمل الإنساني في عالم تتزايد فيه النزاعات والكوارث.

أيها اللبنانيون،

إن الدولة اللبنانية، ممثلة برئاسة الجمهورية، تؤكد دعمها المطلق للصليب الأحمر اللبناني وتلتزم توفير كل سبل الدعم والمساندة التي تمكنه من الاستمرار في أداء رسالته النبيلة. كما تثمن عالياً الدور الحيوي الذي تلعبه الحركة الدولية للصليب الأحمر والهلال الأحمر في دعم الشعب اللبناني في مختلف الظروف.

في هذه المناسبة، أتوجه بالتحية والتقدير إلى كل متطوع ومتطوعة، إلى كل مسعف ومسعفة، وإلى كل من يحمل شارة الصليب الأحمر ويعمل تحت رايتها، لما تبذلونه من جهود استثنائية وتضحيات جسام في سبيل خدمة الإنسانية.

عاش لبنان، عاش الصليب الأحمر اللبناني، ودامت رسالة هنري دونان الإنسانية منارة للعالم أجمع".

متابعة التطورات في الجنوب: الى ذلك، تابع الرئيس عون التطورات الأمنية المستجدة في الجنوب في ضوء الاعتداءات الإسرائيلية التي استهدفت منطقة النبطية، وتلقى تقارير من قائد الجيش العماد رودولف هيكل عن الأماكن التي طاولها القصف الإسرائيلي ونتائجه.

النائب ملحم رياشي

سياسيا، استقبل الرئيس عون عضو كتلة "الجمهورية القوية" النائب ملحم رياشي الذي أوضح بعد اللقاء انه هنأ رئيس الجمهورية على انجاز المرحلة الأولى من الانتخابات البلدية والاختيارية في محافظة جبل لبنان. وقال :"جددت لفخامة الرئيس الاعراب عن الثقة بما يعمل عليه لمصلحة السيادة اللبنانية".

النائب جميل عبود: واستقبل الرئيس عون النائب جميل عبود الذي أوضح ان البحث تناول الأوضاع العامة في البلاد وحاجات منطقة الشمال عموما وطرابلس خصوصا "وتمنيت على فخامة الرئيس ان يزور طرابلس للاطلاع عن كثب على أوضاعها وخصوصا المشاريع المجمدة منذ سنوات والعمل على تحريكها من جديد". وأضاف: "تطرقنا أيضا الى الوضع الاقتصادي الراهن واهمية الإصلاحات التي بدأت مع بداية هذا العهد والتي أتت منسجمة مع مضمون خطاب القسم والبيان الوزاري لحكومة الرئيس نواف سلام ودور المجلس النيابي في إقرار المشاريع والقوانين ذات الطابع المالي".

النائب ناصر: وعرض رئيس الجمهورية مع النائب حيدر ناصر، خلال استقباله له بعد ظهر اليوم في قصر بعبدا على رأس وفد، الأوضاع العامة في البلاد وخصوصاً في الشمال، ومطالب الطائفة العلوية.

وتحدث النائب ناصر خلال اللقاء، فشدد على المواطنية والحقوق للجميع، واعتبر ان وجود الرئيس عون في سدة الرئاسة، اعطى الامل برفع الغبن اللاحق ببعض اللبنانيين ومنهم الطائفة العلوية، انطلاقاً من خطاب القسم الذي ساوى بين الجميع، وان يكون لبنان لكل مواطنيه بعيداً عن الطائفية والمحاصصة والزبائنية السياسية. وطالب بانصاف الطائفة، معلناً وقوفها الى جانب الرئيس عون وطروحاته والاهداف التي اعلن عنها، خصوصاً وان الناس بدأت تشعر بالفارق والتغيير الذي حصل.

ورد رئيس الجمهورية، مشدداً على أهمية الانتماء للوطن، وثقافة المواطنة، وان هذا ما يجب ان يسود في لبنان وان يقتنع به اللبنانيون على مختلف انتماءاتهم الدينية والسياسية والاجتماعية، لانه يجب التعلم من الدروس وأخذ العبر منها.

وأوضح الرئيس عون ان المسؤولين في الخارج يقدّرون عالياً اللبنانيين، وينظرون اليهم كأشخاص اكفاء يندمجون في المجتمعات التي يعيشون فيها، واللبناني في الخارج يعيش بعيداً عن حساسيات الطائفة او السياسة، وهذا هو سبب تألقه ونجاحه، ويجب البناء على هذا النجاح والتألق.

ولفت الرئيس عون في حوار مع أعضاء الوفد، الى انه يتم العمل على ان يسود الامن في طرابلس، وشدد على أهمية القضاء في هذا المجال، ووجوب تشديد الاحكام وتنفيذها "ليدرك المجرمون انهم سيكونون تحت حكم القانون."



