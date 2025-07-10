Jul 10, 2025 4:29 PMClock
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الرئيس عون يؤكّد أمام وفد نقابة المقاولين الثانويين والمتعاقدين الثانويين للأنشطة والخدمات البترولية أنّه يجري الاتصالات اللازمة لإعادة إطلاق عملية التنقيب عن النفط في الحقول اللبنانية

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