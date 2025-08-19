أكد رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون لقائد "اليونيفيل" اللواء Diodato Abagnara تمسّك لبنان ببقاء القوات الدولية في الجنوب طوال المدة اللازمة لتنفيذ القرار 1701 بكل مندرجاته، واستكمال انتشار الجيش اللبناني حتى الحدود الدولية، مشدّدًا على أهمية التعاون بين الجيش و"اليونيفيل" وأهالي البلدات والقرى الجنوبية.

عبد المسيح: كما استقبل الرئيس عون النائب أديب عبد المسيح الذي قال بعد اللقاء: "أثنيت على المواقف السيادية والوطنية لفخامة الرئيس التي تهدف إلى قيام دولة قوية، ونوّهت بحكمته في تجنيب البلاد أي فتنة داخلية، وبجهوده في توحيد اللبنانيين".

واستقبل الرئيس عون النائب سجيع عطية الذي أثنى على تعاطي الرئيس عون وحكمته وأسلوبه الوطني، خصوصًا في ما يتعلق باتفاق وقف إطلاق النار جنوبًا والورقة الأميركية".

وقال:" لمست من الرئيس عون تفاؤلًا بالمرحلة المقبلة، ونحن نؤيده وندعمه في هذا التوجه".

ونقل عن الرئيس عون "عزمه على تنفيذ الإصلاحات المطلوبة على المستوى الاقتصادي والمالي، ولا سيما في مجال مكافحة الفساد وإصدار القوانين لمكافحة الرشوة المالية".