Apr 11, 2025 9:40 AMClock
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الرئيس عون وصل قبل قليل إلى مرفأ بيروت ويلتقي المدير العام للجمارك بالوكالة ريمون خوري لتفقد سير العمل في الجمارك وفي المراكز الأمنية في المرفأ، ويرافق الرئيس عون، وزير الاشغال العامة والنقل فايز رسامني

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