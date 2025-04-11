Apr 11, 2025 8:55 AMClock
أبرز الأحداث
  • Plus
  • Minus

الرئيس عون وصل قبل قليل إلى مبنى مصلحة السيارات والآليات (النافعة) لتفقد سير العمل فيها، ويرافقه في الزيارة وزير الداخلية والبلديات العميد احمد الحجار

إخترنا لك

آخر الأخبار


Close
Icon
أغلق للمتابعة إلى الموقع الرئيسي
Flat Ara
Icon Search
Beirut, Lebanon
oC
23 o