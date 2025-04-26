غادر رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون واللبنانية الاولى السيدة نعمت عون العاصمة الايطالية روما بعد ظهر اليوم، بعد ان مثلا لبنان في حفل تشييع قداسة البابا فرنسيس.

وكان في وداعهما سفيرة لبنان في ايطاليا ميرا ضاهر والقائم بأعمال السفارة اللبنانية في الفاتيكان غادي خوري وعدد من اركان السفارتين اللبنانيتين في الفاتيكان وروما .

وحطت الطائرة التي اقلتهما من روما، في مطار رفيق الحريري الدولي عند الساعة الثامنة والنصف مساء، وتوجها من المطار الى القصر الجمهوري في بعبدا.

وكان الرئيس عون تبادل خلال مراسم الجنازة، احاديث سريعة مع عدد من المسؤولين والقادة العرب والاجانب، تهدف الى تعزيز علاقات لبنان مع دولهم وامكان مساهمتهم في المساعدة على نهوض لبنان واعادته الى مسار التعافي والاستقرار.