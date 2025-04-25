Apr 25, 2025 1:59 PMClock
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الرئيس عون واللبنانية الأولى غادرا لبنان بعد ظهر اليوم، متوجهين الى روما، للمشاركة في مراسم تشييع قداسة البابا فرنسيس في الفاتيكان

 

 


 

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