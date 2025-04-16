Apr 16, 2025 12:15 PMClock
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الرئيس عون وأمير قطر توافقا على أهمية الحفاظ على السلم الأهلي في لبنان وضرورة تطبيق ما ورد في خطاب القسم لا سيما لجهة حصرية السلاح بيد الدولة اللبنانية

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