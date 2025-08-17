Aug 17, 2025 7:15 PMClock
أبرز الأحداث
  • Plus
  • Minus

الرئيس عون: همّي ان يعود لبنان ويفك عزلته ويحقق الامن والازدهار والاستقرار، لأنه من دون استقرار سياسي وأمني ليس هناك من ازدهار وانتعاش اقتصادي

إخترنا لك

آخر الأخبار

الأكثر قراءة


Close
Icon
أغلق للمتابعة إلى الموقع الرئيسي
Flat Ara
Icon Search
Beirut, Lebanon
oC
23 o