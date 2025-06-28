Jun 28, 2025 3:48 PMClock
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الرئيس عون نوه بالعمل الأمني الذي قام به الشهيد وأفراد القوة الذين أصيب منهم ضابطان ورتيب متمنياً للشهيد الرحمة ولذويه الصبر والعزاء، وللجرحى الشفاء العاجل

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