Jul 21, 2025 2:43 PMClock
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الرئيس عون: ننوّه بالمواقف العقلانية التي صدرت إزاء الأحداث المؤسفة في سوريا والتي ساهمت في احتواء التوترات

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