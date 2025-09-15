Sep 15, 2025 5:19 PMClock
الرئيس عون: نعرفُ جميعاً أنّ نُذُراً من ذلك السلوك، نعيشُها كلَ يوم، بضربِ الأطفالِ الجياعِ في غزة، وقصفِ المدنيين العُزّل في سوريا. واستهدافِ الأبرياءِ في لبنان

