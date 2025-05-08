هنأ الرؤساء جوزف عون ونبيه بري ونواف سلام الكاردينال الأميركي روبرت بريفوست، بعد انتخابه بابا جديدا للكنيسة الكاثوليكية، ليصبح بذلك أول أميركي يتولى هذا المنصب في تاريخ الفاتيكان.

وفي حدث تاريخي، أُعلن اليوم الخميس 8 أيار 2025 عن انتخاب الكاردينال الأميركي روبرت فرانسيس بريفوست بابا جديدًا للكنيسة الكاثوليكية حاملًا حمل اسم “ليو الرابع عشر”، خلفًا للبابا فرنسيس الذي توفي في 21 نيسان الماضي. وقد أُعلن عن الانتخاب بعد ظهور الدخان الأبيض من مدخنة كابلة سيستينا، إيذانًا بتعيين البابا رقم 267 في تاريخ الكنيسة.

الرئيس عون: هنأ رئيس الجمهورية جوزف عون، الكنيسة الكاثوليكية والعالم أجمع بانتخاب البابا لاوون الرابع عشر، معربًا عن أمله أن يكون هذا الاختيار نقطة تحول هامة في تاريخ الكنيسة.

وقال الرئيس عون: “ندعو الله أن يمدّ البابا لاوون الرابع عشر بالصحة والعافية والحكمة ليقود الكنيسة في هذه المرحلة المهمة من تاريخها، وأن يوفقه في مساعيه لنشر رسالة المحبة والسلام في العالم أجمع”.

وأضاف: “نتمنى أن يعزز الحوار بين الأديان والثقافات المختلفة، وأن يكون عهده مليئًا بالإنجازات التي تخدم الإنسانية جمعاء”.

بري: بدوره، أبرق رئيس مجلس النواب نبيه بري مهنئاً قداسة البابا لاوون الرابع عشر جاء فيها: صاحب النيافة قداسة الحبر الأعظم البابا لاون ( ليو) الرابع عشر المحترم .

تحية طيبة وبعد .

يطيب لي بإسمي الشخصي وبإسم المجلس النيابي اللبناني ، أن أتوجه من قداساتكم ومن أبناء الكنيسة الكاثوليكية في لبنان والعالم ، بأحر التهاني وأصدق الأمنيات بمناسبة إختيار مجلس الكرادلة لسيادتكم تبوء هذا المقام الرسالي الإنساني والروحي السامي ، متمنياً لكم التوفيق والسداد في أداء رسالتكم في ترسيخ قيم العدالة وتعزيز الحوار بين الأديان بما يخدم الكرامة الإنسانية وإفشاء مبادئ وأسس السلام والمحبة بين بني البشر .

وتفضلوا بقبول فائق التهاني .

سلام: كما هنّأ رئيس الحكومة نواف سلام البابا لاوون الرابع عشر الجديد. وقال عبر حسابه على "اكس": أهنئ الكنيسة الكاثوليكية والمؤمنين في لبنان والعالم بانتخاب قداسة البابا لاوون الرابع عشر. أدعو أن يوفَّق في حمل رسالة الانفتاح والسلام، وتعزيز ثقافة الحوار، وخدمة كرامة الإنسان في كل مكان.