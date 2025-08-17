آخر الأخبار
Aug 17, 2025 7:11 PM
أبرز الأحداث
الرئيس عون: أثمّن الموقف السوري من الملاحظات اللبنانية على الورقة الأميركية، والتنسيق الأمني والعسكري موجود ونحن بانتظار أي موفد سوري لتفعيل العلاقة
المستشار التجاري للبيت الأبيض: ندعو الهند إلى وقف شراء النفط الروسي
2025-08-18 07:39:15
أبرز الأحداث
الدفاع الروسية: تدمير 23 مسيرة أوكرانية خلال الليل
2025-08-18 07:30:04
أبرز الأحداث
التحكم المروري: حركة المرور كثيفة على اوتوستراد جونية باتجاه ذوق مكايل
2025-08-18 07:29:54
أبرز الأحداث
المستشار التجاري للبيت الأبيض: ندعو الهند إلى وقف شراء النفط الروسي
الذهب يرتفع والأنظار على لقاء ترامب وزيلينسكي
الدفاع الروسية: تدمير 23 مسيرة أوكرانية خلال الليل
التحكم المروري: حركة المرور كثيفة على اوتوستراد جونية باتجاه ذوق مكايل
أزمة تعويضات نهاية الخدمة.. هل تم ترحيلها إلى ما بعد الانتخابات؟
مدير الطيران المدني: زحمة المطار تكون مُركّزة في ساعات الصباح الأولى ولا مشاكل
بالفيديو- مفرقعات نارية في انطلياس كادت تتسبب بكارثة!
مستشفى الشفاء: مصابون في غارة إسرائيلية على شقة سكنية قرب المستشفى غرب مدينة غزة
عاصفة رفض متدحرجة لتهديدات نعيم قاسم... الخطط التنفيذيّة في زيارة براك وأورتاغوس
معلومات عن توغل قوة مشاة اسرائيلية صباحاً لمسافة حوالى مئتي متر في حي الكساير لجهة كروم الشراقي شرقي ميس الجبل حيث فجّرت منزلاً كان شبه مدمّر
ما جديد ملفّ "اليونيفيل"؟
السلطات التركية تعلن عن إصابة حوالي 50 شخصا بحالات اختناق جراء الدخان الناتج عن حرائق الغابات المستمرة في مقاطعة جناق قلعة
دوليات
الذهب يرتفع والأنظار على لقاء ترامب وزيلينسكي
صحة
العشبة الخضراء الأرخص ثمن.. تخفض ضغط الدم وتحمي من السرطان
9 أسباب شائعة للرؤية الضبابية يجب معرفتها
سلوم : الشروع بوكالة الدواء انتصار للمريض
عن لدغات الأفاعي... توجيهات من "الصحة"
الموز أم التمر.. أيهما أفضل؟
رقم سرّي يفتح جميع شبكات الواي فاي
الأسد محاصر بالغارات والتظاهرات والانهيار: هل يرضخ للحل السياسي؟
نداء من رئيس بلدية طرابلس إلى السكان
تقارير مضللة عن حشود عسكرية وروايات عن اقتحامات وهمية...الحدود الشمالية بأمان!
بالأسماء: اليكم الفائزين بالإنتخابات البلدية والإختيارية في جبل لبنان
إليكم النتائج الأولية للانتخابات البلدية والاختيارية في الشمال
الحزب يعزز قدراته القتالية بالمسيّرات تحضيرا للحرب ...إجتياح إسرائيلي وصولا إلى الأوّلي!؟
7:39 AM
المستشار التجاري للبيت الأبيض: ندعو الهند إلى وقف شراء النفط الروسي
7:37 AM
الذهب يرتفع والأنظار على لقاء ترامب وزيلينسكي
7:30 AM
الدفاع الروسية: تدمير 23 مسيرة أوكرانية خلال الليل
7:29 AM
التحكم المروري: حركة المرور كثيفة على اوتوستراد جونية باتجاه ذوق مكايل
7:27 AM
أزمة تعويضات نهاية الخدمة.. هل تم ترحيلها إلى ما بعد الانتخابات؟
7:26 AM
مدير الطيران المدني: زحمة المطار تكون مُركّزة في ساعات الصباح الأولى ولا مشاكل
7:23 AM
بالفيديو- مفرقعات نارية في انطلياس كادت تتسبب بكارثة!
7:22 AM
مستشفى الشفاء: مصابون في غارة إسرائيلية على شقة سكنية قرب المستشفى غرب مدينة غزة
7:19 AM
عاصفة رفض متدحرجة لتهديدات نعيم قاسم... الخطط التنفيذيّة في زيارة براك وأورتاغوس
7:12 AM
معلومات عن توغل قوة مشاة اسرائيلية صباحاً لمسافة حوالى مئتي متر في حي الكساير لجهة كروم الشراقي شرقي ميس الجبل حيث فجّرت منزلاً كان شبه مدمّر
أخبار محلية
6:35 AM
سلام: الدولة اللبنانية استعادت قرار الحرب ...
صحف
6:13 AM
مخاوف لبنانية من انفجار أمني على الحدود مع...
صحف
6:11 AM
زيارة لاريجاني مؤشِّر على سخونة أمنية؟
صحف
6:05 AM
انقسام حاد بين واشنطن وباريس حول "اليونيفيل"
صحف
5:58 AM
"ضريبة" المحروقات راجعة… ومنحة العسكريين ل...
صحف
5:56 AM
قرارات الحكومة تعزز قوة لبنان في مواجهة ال...
صحف
5:54 AM
ترقب لمحادثات براك وأورتاغوس مع الرؤساء ال...
خاص
Aug 17, 2025 10:03 AM
هل يكتفي "الثنائي الشيعي" بالمواجهة مع الح...
خاص
Aug 16, 2025 3:45 PM
بهاء الحريري يعود إلى لبنان...محاولة لملء ...
