Apr 20, 2025 9:58 AMClock
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الرئيس عون من بكركي بعد خلوة جمعته بالراعي: أي موضوع خلافي في لبنان لا يقارب الا بالتحاور والتواصل وبمنطق تصارحي وعندما تحدثت عن السلاح في خطاب القسم لم أقله لكي أقوله والقرار اتُخذ

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