Jul 22, 2025 4:57 PMClock
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الرئيس عون من البحرين: لبنان يعتز بعلاقاته المتجذرة مع مملكة البحرين ويقدّر عالياً مواقفها الداعمة له في مختلف المحافل الدولية والإقليمية

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