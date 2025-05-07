ابلغ رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون رئيس الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي السيد بدر محمد السعد خلال استقباله له قبل ظهر اليوم في قصر بعبدا، ان الظروف الصعبة التي مرت على لبنان والتي تعرقل فيها العمل الانمائي والاعماري باتت وراءنا، واننا نتطلع الى الايام الآتية بكثير من التفاؤل لأننا مصممون على اعاده بناء الدولة وفق اسس جديدة، ابرزها الاصلاحات الاقتصادية والمالية، معتمدين في كل ذلك على الشفافية والحوكمة الرشيدة وتوفير التسهيلات اللازمة للصناديق المالية التي تتعامل مع لبنان منذ سنوات، ومنها الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي الذي تولى تمويل مشاريع عدة بالتعاون مع مجلس الانماء والاعمار.

واكد الرئيس عون على ان المرحلة الجديدة المقبلة عليها البلاد تحتاج الى دعم ومساندة الدول العربية الشقيقة التي طالما وقفت الى جانب لبنان وشعبه و" نحن نرحب باي خطوة جديدة من شأنها ان تساعد على عملية النهوض التي بدأت بسلسلة إجراءات اتخذتها الحكومة وسوف تستمر في اتخاذها".

وشكر الرئيس عون الاهتمام المتجدد بلبنان الذي بدأ يستعيد ثقة الاشقاء والأصدقاء، منوها بالجهود التي بذلها رئيس مجلس الانماء والاعمار المهندس نبيل الجسر خلال توليه مهام رئاسة المجلس، إضافة الى علاقات التعاون التي أقامها مع مختلف الجهات العربية والدولية المعنية بإنماء لبنان واعماره.

وخلال اللقاء الذي حضره المهندس الجسر، أكد السيد بدر محمد السعد ان هدف زيارته الى لبنان مع الوفد المرافق، هو إعادة تحريك العمل الإنمائي الممول من الصندوق بعد توقف استمر لسنوات، مبديا التزام الصندوق بتنفيذ القروض المعطاة للبنان، والاولوية هي للقروض الإنمائية لاسيما في مجالي التعليم والصحة. ولفت الى التعاون القائم بين الصندوق والبنك الدولي، والى ان اجتماعات ستعقد مع الوزراء المعنيين للوقوف على الحاجات، متمنيا ان تتوفر التسهيلات اللازمة لاطلاق عجلة التنفيذ.

وبعد اللقاء تحدث السيد السعد الى الصحافيين فقال: "تشرفنا بلقاء فخامة الرئيس، وكان الحديث معه مثمراً وودياً. الصندوق العربي للانماء الاقتصادي والاجتماعي رغب ان يكون اول مؤسسة تنموية تبدأ بإعادة النشاط الى لبنان. تحدثنا مع فخامة الرئيس عن استعداد الصندوق لتقديم القروض الميسرة من اجل إعادة نشاطه في لبنان. نحن بانتظار ان تحدد الجمهورية اللبنانية أولويات المشاريع التنموية. وتحدثنا أيضا عن استعداد الصندوق العربي لبناء القدرات أيضا، أي تأهيل الكوادر الفنية في الوزارات والأجهزة الأمنية في لبنان . وتطرقنا الى الكثير من المشاريع سواء الكهرباء او المياه والتعليم والصحة والطرق. واطلعنا فخامة الرئيس على اننا سنلتقي وزراء المالية، والاقتصاد، والتنمية الاجتماعية، وحاكم مصرف لبنان، وبالتأكيد مع مجلس الانماء الاعمار. ولدينا الآن فريق موجود في مجلس الانماء والاعمار لمناقشة المشاريع القائمة، والمشاريع القادمة".

سئل عما اذا كان هناك معايير تطلبها دولة الكويت لتمويل المشاريع في لبنان، فأجاب: "ليس لدينا أي معايير، هناك بروتوكول مشترك بيننا وبين مجلس الانماء والاعمار، يبدأ كالتالي: يتقدم المجلس بمشروع ونحن نقوم بدراسة الجدوى الأولية، واذا كان مجديا اقتصاديا، نوافق عليه. ما نريده اليوم هو اختصار هذه العملية، نحن سنقوم بالدراسة الفنية ومن ثم التمويل ".

وختم السعد قائلا: "العلاقة بين الكويت ولبنان فوق مستوى الشبهات ، قديمة ومتجذرة، وستبقى كذلك".

رئيس مجلس الانماء والاعمار نبيل الجسر أضاف توضيحاً على ما قالة السعد، فقال: "هذا هو الجديد الذي تقدم به الصندوق العربي، وهم مستعدون لمساعدتنا حتى في مرحلة الانطلاق وتحضير الجداول والدراسات الأساسية، والجدوى الاقتصادية، وليس كما كان يجري في السابق. وهذا مهم جداً".

تسلم اوراق اعتماد سفراء: كما تسلم رئيس الجمهورية قبل ظهر اليوم، اوراق اعتماد سبعة سفراء جدد معتمدين في لبنان، وهم: سفير المانيا KURT STOCKL-STILLFRIED، سفيرة الارجنتين MARIA VIRGINIA RUIZ QUINTAR، سفيرة البرتغال VANDA MARIA DIAS STELZER SEQUEIRA، سفير جورجيا ARCHIL DZULIASHVILI ، سفير جنوب افريقيا ASHRAF YUSUF SULIMAN، سفير بنغلادش M.G JUBAYER SALEHIN وسفير رواندا Lt.GENERAL KAYONGA CHARLES.

وحضر تقديم أوراق الاعتماد وزير الخارجية والمغتربين يوسف رجي، الأمين العام للوزارة السفير هاني شميطلي، المدير العام للمراسم في القصر الجمهوري الدكتور نبيل شديد ومدير المراسم في وزارة الخارجية السفير أسامة خشاب.

ولدى وصول السفراء تباعا الى القصر، أقيمت المراسم والتشريفات المعتمدة، فعزفت موسيقى الجيش نشيد البلاد التي يمثلها كل سفير في الوقت الذي رفع فيه علم دولته على سارية القصر الجمهوري الى جانب العلم اللبناني. بعد ذلك حيا سفير كل من الدول العلم، ثم عرض سرية من لواء الحرس الجمهوري، ودخل بعد ذلك الى صالون 22 تشرين وسط صفين من الرماحة، ومنه الى صالون السفراء حيث قدَّم اوراق اعتماده الى الرئيس عون كما قدم له اعضاء البعثة الديبلوماسية. ولدى مغادرة كل سفير بعد تقديم اوراق الاعتماد، عزفت موسيقى الجيش النشيد الوطني اللبناني.

ونقل السفراء الى الرئيس عون تحيات قادة دولهم، وتمنوا له التوفيق في مسؤولياته الوطنية، مؤكدين له "العمل من أجل تعزيز العلاقات التي تجمع بين لبنان وبلدانهم".

وحمل رئيس الجمهورية السفراء تحياته الى قادة دولهم، متمنيا لهم "التوفيق في مهماتهم الديبلوماسية".

نبذة عن السفراء الجدد

وفي ما يلي نبذة عن سيرة السفراء الذين قدموا اليوم اوراق اعتمادهم:

*سفير المانيا KURT STOCKL-STILLFRIED

- مواليد 11 تموز 1962

- محام حائز على شهادتي دولة. تولى مناصب عدة ابرزها: رئيس قسم الشؤون القانونية والقنصلية في السفارة الألمانية في صوفيا، بلغاريا.

-نائب رئيس البعثة في السفارة الألمانية في طشقند، أوزبكستان.

-نائب رئيس قسم الموارد البشرية الخاص بالمراتب العليا في السلك الديبلوماسي، برلين.

-رئيس قسم الشؤون القانونية والقنصلية في السفارة الألمانية في كييف، أوكرانيا.

- رئيس البعثة القنصلية العامة الألمانية في أربيل، إقليم كردستان العراق.

-مدير قسم الشؤون القانونية والقنصلية، والهجرة القانونية وقضايا العودة في وزارة الخارجية الاتحادية في برلين.

*سفيرة الارجنتين MARIA VIRGINIA RUIZ QUINTAR

-مواليد العام 1965

- تولت مناصب عدة ابرزها وزيرة للخارجية بين العام 2011 و2020.

-القائمة بالاعمال في سفارة الارجنتين لدى جمهورية بنغلادش الشعبية.

-نائبة القنصل العام في القنصلية العامة ومركز الترويج في شنغهاي بين العامين 2004 و2009.

-المسؤولة عن ترشيح الارجنتينلتكون مقرا للامانةالعامة لمعاهدة انتاركتيكا بين العامين 2000 و2004.

* سفيرة البرتغال SEQUEIRA VANDA MARIA DIAS STELZER

-مواليد العام 1971

-تخرجت في العلاقات الدولية من المعهد العالي للعلوم الاجتماعية والسياسية في الجامعة التقنية في ليشبونة وقبلت في وظائف الملحقين في السفارة.

-ملحقة في السفارة في وزارة خارجية بلادها.

-سكرتيرة سفارة بلادها في طوكيو، ومن ثم فيينا وفي الممثلية الدائمة لدى منظمات الأمم المتحدة في فيينا.

-خدمت في عدد من المنظمات الدولية.

-رئيسة قسم الشؤون البحرية للبيئة والتنمية المستدامة والطاقة والمنظمات الاقتصادية التقنية والعلمية.

-رئيسة قسم المنظمات الاقتصادية الدولية التابعة للإدارة العامة للسياسة الخارجية.

-مستشارة رئيس الجمهورية للشؤون الدولية في العام 2016.

*سفير جورجيا ARCHIL DZULIASHVILI

-مواليد العام 1970

-سفير فوق العادة ومطلق الصلاحية لجورجيا لدى الاردن وغير مقيم لدى العراق.

-عمل مستشارا خاصاً لوزارة الخارجية الجورجية قبل تعيينه سفيرا غير مقيم في لبنان.

-شغل سابقا مناصب عدة ذات علاقة بمنطقة الشرق الاوسط ابرزها رئيس قسم الشرق الاوسط وافريقيا في وزارة خارجية جورجيا ( عام 2000).

-خدم كدبلوماسي في كل من الكويت المملكة العربية السعودية والبحرين وقطر وسلطنة عمان والامارات العربية المتحدة ومصر وسوريا وتونس وليبيا.

-يحمل شهادة في الدراسات الشرقية من جامعة جورجيا الحكومية.

*سفير جنوب افريقيا ASHRAF YUSUF SULIMAN

-مواليد العام 1960

-عين مديرا رئيسيا بالانابة لشؤون الشرق الأوسط في وزارة الخارجية في العام 2023.

-عين سفيرا لبلاده في دولة فلسطين في العام 2015.

-عين مديراً لدول شمال افريقيا في وزارة الخارجية بين العامين 2011 و 2015

-عين سفيرا في دولة الكويت في العام 2006.

*سفير بنغلادش M.G JUBAYER SALEHIN

-مواليد العام 1970.

-متخصص بالهندسة المدنية والدراسات الدفاعية وإدارة الاعمال.

-عمل مهندسا في قيادة الجيش البنغلادشي قبل انتقاله الى وزارة الخارجية.

-عين مديرا عاما لمعهد بنغلاديش للدراسات الدولية والاستراتيجية.

*سفير رواندا -Lt GEN KAYONGA CHARLES

-مواليد العام1962

-شغل مناصب عدة ابرزها:

-سفير بلاده في تركيا والصين وباكستان وفيتنام

-رئيس اركان القوات البرية

-مستشار رئيس بلاده للشؤون الدفاعية بين العامين 2000 و2002