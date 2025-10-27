Oct 27, 2025 11:17 AMClock
الرئيس عون مستقبلا رئيس المجمع الثقافي الجعفري الشيخ محمد الحاج مع وفد: لا انقسام على المستوى الشعبي ولغة الحرب لا تنفع، واي مشكلة مهما كان حجمها لا تحل إلا بالحوار

