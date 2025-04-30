Apr 30, 2025 2:08 PMClock
أبرز الأحداث
  • Plus
  • Minus

الرئيس عون: متفقون مع الرئيس بري بشأن موضوع سلاح حزب الله والجيش اللبناني يقوم بواجبه من دون أي اعتراض أو مشكلات

إخترنا لك

آخر الأخبار


Close
Icon
أغلق للمتابعة إلى الموقع الرئيسي
Flat Ara
Icon Search
Beirut, Lebanon
oC
23 o