Aug 7, 2025 12:28 PMClock
أبرز الأحداث
  • Plus
  • Minus

الرئيس عون: ماضون على قدم وساق نحو تنفيذ مندرجات خطاب القسم والبيان الوزاري ونحن بانتظار خطة الجيش اللبناني لحصر السلاح لمناقشتها وإقرارها

إخترنا لك

آخر الأخبار

الأكثر قراءة


Close
Icon
أغلق للمتابعة إلى الموقع الرئيسي
Flat Ara
Icon Search
Beirut, Lebanon
oC
23 o