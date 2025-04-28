Apr 28, 2025 11:23 AMClock
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الرئيس عون لوفد من مجلس الشيوخ الفرنسي: الانسحاب الإسرائيلي من التلال الخمس يشكّل ضرورة للإسراع في استكمال انتشار الجيش حتى الحدود، بحيث تتولى الدولة وحدها مسؤولية أمن الحدود

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