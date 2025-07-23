Jul 23, 2025 4:17 PMClock
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الرئيس عون لملك البحرين: كل الشكر لكم صاحب الجلالة، ولكل المسؤولين معكم، ولشعب البحرين الشقيق، على الدعوة، وعلى أُخوة الاستقبال والضيافة، وخصوصًا على كل الدعم للبنان، قبل الزيارة وبعدها

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