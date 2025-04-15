Apr 15, 2025 1:16 PMClock
أبرز الأحداث
  • Plus
  • Minus

الرئيس عون للعربي الجديد: أسعى لأن يكون 2025 عام حصر السلاح بيد الدولة ولن نستنسخ تجربة الحشد الشعبي في استيعاب حزب الله في الجيش ولا أن يكون وحدة مستقلة داخل هذا الجيش

إخترنا لك

آخر الأخبار


Close
Icon
أغلق للمتابعة إلى الموقع الرئيسي
Flat Ara
Icon Search
Beirut, Lebanon
oC
23 o