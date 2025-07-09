Jul 9, 2025 12:29 PMClock
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الرئيس جوزاف عون في مؤتمر مع نظيره القبرصي: للسلام العادل عبر الحوار لتبادل كل الحقوق ونحن نؤمن أن ما يجمعه التاريخ والجغرافيا لا تفرقه الأرقام والحسابات

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